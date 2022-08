Madonna in barca a Capo S. Alessio. E il castello diventa protagonista di una storia Instagram - Tempostretto

Dopo Sharon Stone, anche la popstar internazionale è rimasta colpita della bellezza del promontorio di Capo S. Alessio

Capo Sant’Alessio ancora protagonista sui social delle celebrità internazionali. Dopo Sharon Stone che ha condiviso una foto del castello sul proprio account Instagram, con tanto di eloquente “amore” a commento, un’altra star come Madonna ha scelto lo sfondo del Capo per una sua storia Instagram. Nel video, pubblicato ieri sull’account da 18,5 milioni di followers della famosissima cantante italo-americana, si vede Madonna in barca ballare sulle note del remix di “Ray Of Light”, brano contenuto nella recente raccolta di successi “Finally Enough Love: 50 Number Ones”. Sullo sfondo il promontorio di Capo Sant’Alessio e anche parte dell’abitato santalessese. Madonna ha trascorso le vacanze in Sicilia, prima a Noto e Siracusa, dove ha festeggiato anche il suo 64esimo compleanno, e poi a Taormina.