 Mafia barcellonese, sequestro da 2 milioni di euro a impresa edile nel Messinese

Mafia barcellonese, sequestro da 2 milioni di euro a impresa edile nel Messinese

Redazione

Mafia barcellonese, sequestro da 2 milioni di euro a impresa edile nel Messinese

giovedì 16 Aprile 2026 - 07:25

Operazione della Dia e dei Carabinieri contro un esponente della criminalità barcellonese legato al processo Gotha 7

La Direzione Investigativa Antimafia di Messina, con la collaborazione dei Carabinieri di Barcellona e il coordinamento della Procura della Repubblica D.D.A. di Messina, sta procedendo all’esecuzione di un decreto di sequestro, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale peloritano, nei confronti di un’impresa edile ritenuta indirettamente ricadente nella disponibilità di un condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso (riconducibile alla famiglia barcellonese) nell’ambito del procedimento penale Gotha 7.

Il provvedimento ablativo è scaturito da una proposta del procuratore distrettuale di Messina, all’esito di indagini economico-finanziarie condotte dalla D.I.A. e delle risultanze investigative dell’Arma dei Carabinieri.

Le indagini e il ruolo del socio occulto

Da tali attività è emerso che il pregiudicato avesse delle significative cointeressenze economiche nella società in questione, rivestendone la qualifica di socio occulto. In completo accordo e comunanza di interessi con l’amministratore, attraverso la creazione dell’impresa, da ritenersi mafiosa, ha contribuito al consolidamento economico di quella realtà imprenditoriale.

Sulla base di quanto precede il Tribunale ha ritenuto che l’impresa sia frutto di attività illecite (in particolare estorsive) o che, comunque, ne costituisca il reimpiego. Il sequestro ha riguardato il compendio aziendale dell’impresa, operante nel settore della costruzione di edifici, il cui valore è stato stimato in circa 2 milioni di euro.

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