Mafia e politica a Barcellona. La sentenza dell’operazione Gotha 8. I nomi

Cade l'aggravante mafiosa per molti imputati ma restano condanne per quasi tutti in appello.

Messina – Si chiude con due sole assoluzioni e la conferma delle condanne per tutti gli altri imputati il processo di secondo grado dell’operazione Gotha 8, la maxi inchiesta antimafia condotta dai Carabinieri e sfociata in 80 arresti nel 2022. Si tratta in questo caso della sentenza della Corte d’Appello di Messina per gli imputati che in primo grado avevano scelto il rito abbreviato. La sentenza di primo grado risale febbraio 2023.

Alla fine del processo d’appello sono condanne nella quasi totalità, ma tutte più basse rispetto a quelle decise in primo grado. I giudici hanno cassato in particolare l’aggravante di associazione mafiosa per molti imputati. Insomma si sgonfia davanti ai giudici, almeno in parte, il legame mafia-politica ipotizzato dalla Procura di Messina, che ha documentato il tentativo dei boss di Barcellona di ricostruire il clan intorno ad un nuovo triumvirato per gestire estorsioni e traffico di droga anche sulla piazza di Milazzo, e l’interessamento dei loro uomini nel periodo elettorale.

La sentenza d’appello

Sono stati assolti Steven Meo, Alesci Lo Presti Antonino Santo, Enrico Albergo, Pietro Guerriera, Stefano Bartuccio Stefano e Davide Canevari (1977).

Sconti di pena invece per: Andrea Alesci, Maurizio Giacomo Sottile, Salvatore Gatto, condannati a 8 anni e mezzo; Jordan Brunini 6 anni e 10 mesi; Gianluca Campo, Antonino Crea, Antonio Roul Milici e Giovanni 6 anni e 8 mesi; Angela Chiofalo, Giusy Giardina, Salvatore Antonino Triolo e Francesco Salvatore Foti 4 anni e 5 mesi; Bartolo Costantino 7 anni; Roberto De Luca un anno; Angelo Tindaro De Pasquale 4 anni; Felice De Pasquale 3 anni e 10 mesi; Antonino Falcone 4 anni e 4 mesi; Carmelo Vito Foti 20 anni; Carmelo Imbesi, Maurizio La Spada, Rosario Mantineo 2 anni; Antonino Mazzeo 4 anni e 2 mesi; Roberto Merlino 8 mesi; Agostino Milone 2 anni e mezzo; Giampiero Munafò 5 anni.

Gli avvocati

Impegnati nelle difese gli avvocati Diego Lanza, Gaetano Pino, Filippo Barbera, Sebastiano Campanella, Santi Certo, Giuseppe Lo Presti, Tommaso Calderone, Carmelo Monforte, Paolo Pino, Salvatore Silvestro, Tino Celi, Massimo Alosi, Mirko Munafó, Tindaro Grasso, Antonino Pirri.