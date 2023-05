Maggio dei libri. La vita politica di Giuseppe Saragat alla Biblioteca regionale - Tempostretto

12 maggio: un'esposizione libraria e un convegno per presentare il quinto presidente della Repubblica Italiana

MESSINA – Maggio dei libri alla Biblioteca regionale di Messina “Giacomo Longo” nel segno del ricordo del politico Giuseppe Saragat. Venerdì 12 maggio, alle 16.30, si svolge il terzo appuntamento con “Scie librarie: trame, intrecci di vita, connessioni”. Organizza la Biblioteca in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Saragat” di Roma e l’Assofante-Messina. In primo piano il tema “Giuseppe Saragat. Il presidente, il politico, l’uomo”. Un’esposizione libraria e un convegno per presentare il quinto presidente della Repubblica Italiana, uno dei padri della Costituzione, sotto varie sfaccettature tra vita politica e doti umane.

Dopo l’inaugurazione della ricca esposizione, che vanta anche testi a firma dello stesso capo di Stato, avrà luogo la conferenza con l’introduzione della direttrice Tommasa Siragusa.

I relatori

Relazioneranno l’onorevole Dino Madaudo, presidente nazionale Sd, Social democrazia; il professore Umberto Costi, Segretario Nazionale S.D.; Avv. Marco Gianfranceschi, Presidente Nazionale Fondazione Saragat; Prof. Domenico Venuti, Gen. CO.B-GE, Consigliere Nazionale Onorario Regione Sicilia per Assofante. Modererà Prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo, critica d’arte e g e giornalista, presidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti. Il convegno verrà, altresì, arricchito dalla partecipazione della signora Ernestina, ultranovantenne figlia di Giuseppe Saragat, che, accogliendo con entusiasmo l’iniziativa di questo Istituto di celebrare la memoria del padre, si collegherà da remoto per porgere un saluto e offrirne una sua preziosa, inedita, testimonianza.

Con l’occasione, inoltre, sarà presentato il volume “Memoria di vita e politica” di Dino Madaudo, a cura di Serena Manfrè, pubblicato nel 2019 in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Saragat”.

