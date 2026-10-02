“Mai bandiera bianca”: a Palazzo Zanca lo striscione simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

Lo slogan è "25 novembre tutto l'anno", in riferimento alla giornata internazionale, che non deve essere l'unico momento in cui accendere un faro sul tema

MESSINA – L’assessora Liana Cannata, insieme al presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e a una delegazione di consiglieri comunali ha appeso ai balconi di Palazzo Zanca uno striscione. Si tratta del simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La scritta bianca su sfondo rosso recita: “Contro la violenza sulle donne MAI bandiera bianca”.

“25 novembre tutto l’anno”

E più in piccolo c’è lo slogan: “25 novembre tutto l’anno”. La stessa assessora alle Pari Opportunità, che ha ricondiviso il video sui social, ha scritto: “La campagna nazionale dell’ANCI in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la violenza sulle donne MAI BANDIERA BIANCA promuove l’impegno costante dei Comuni italiani contro la violenza di genere sotto lo slogan ’25 novembre tutto l’anno’ “. Quest’ultimo è il giorno in cui si celebra ogni anno la Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, istituita dall’Onu nel 1999.

Cannata: “La parità si costruisce ogni giorno”

Cannata a Tempostretto ha dichiarato: “L’adesione a questa campagna nazionale rappresenta un passo fondamentale nel percorso che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con determinazione. Come giunta sosteniamo con convinzione un’iniziativa che non è solo simbolica, ma concretezza d’azione nei territori. Lavorare in sinergia con la commissione Pari Opportunità dell’Anci e con il ministero ci permette di rafforzare le politiche inclusive, abbattere gli stereotipi e strutturare interventi efficaci a tutela dei diritti di tutte e di tutti. La parità si costruisce ogni giorno con le scelte amministrative e la cultura del rispetto”.

Minutoli: “Unanimità del Consiglio dimostra maturità”

E a nome del Consiglio comunale, invece, il presidente Massimiliano Minutoli ha espresso “grande soddisfazione per un’adesione che ha visto la partecipazione e il sostegno compatto di tutte le forze politiche presenti in aula. Quando si tratta di diritti fondamentali, contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari opportunità, il Consiglio dimostra di saper superare ogni steccato ideologico o di appartenenza. L’unanimità dei consiglieri e delle consigliere testimonia la maturità delle nostre istituzioni e la volontà comune di fare di Messina un punto di riferimento per l’inclusione e la giustizia sociale”.