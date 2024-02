Mala Movida, chiuse 2 discoteche a Milazzo

Il provvedimento del Questore di Messina dopo i controlli. Disco rosso anche per un locale di Santa Lucia del Mela

Sono due le discoteche chiuse a Milazzo dopo i controlli della Polizia. Disco rosso anche per un altro locale di Santa Lucia del Mela.

Durante gli accertamenti effettuati dal personale del Commissariato di Milazzo è venuto fuori che un locale non era autorizzato dal Questore per il party che era stato organizzato mentre negli altri due, benché autorizzati, c’era più gente della capienza massima autorizzata.

Sono state inoltre riscontrate violazioni della licenza come restringimento delle vie di fuga, difformità degli impianti acustici ed elettroacustici rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia, assenza di adeguate condizioni igieniche nei bagni e utilizzo di personale di sicurezza irregolare. I titolari sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Barcellona e multati. Il neo Questore di Messina, Annino Gargano, infine ha fatto scattare la sospensione della licenza per le due discoteche della cittadina mamertina che resteranno chiuse rispettivamente per 10 e venti giorni.