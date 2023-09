Malattie mitocondriali: il Comune di Milazzo si illumina di verde

Il Comune di Milazzo ha aderito alla settimana per la sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali, illuminando di verde Palazzo dell’Aquila

MILAZZO – Palazzo dell’Aquila scende in campo per sensibilizzare sulle malattie mitocondriali, in occasione della settimana indetta a questo scopo. La città di Milazzo, infatti, ha aderito alle iniziative lanciate dall’associazione “Mio mito Odv” che ogni anno scende in campo per informare e sensibilizzare.

Il verde è il colore simbolo prescelto per la sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali, per questo motivo tutti i giorni, sino alle 23.00 dal 18 al 24 settembre, il municipio di Milazzo sarà illuminato del medesimo colore.

Le Malattie Mitocondriali sono tra le patologie genetiche rare più diffuse al mondo, per le quali non esiste una cura. Possono manifestarsi a qualsiasi tipo di età e interessano un malfunzionamento dei mitocondri. Si stima che, soltanto in Italia, siano presenti circa 15mila casi mentre in tutta Europa 1 persona su 5000 è colpita da questa patologia.