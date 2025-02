Maltempo a Messina, attivato il Coc e interventi in corso

Le squadre nelle aree più colpite, coordinate dall'assessore Minutoli. E la Città metropolitana impegnata pure in provincia

MESSINA – “Abbiamo attivato il Centro operativo comunale (Coc) e ci stiamo muovendo su tutta la città per fronteggiare l’emergenza. Sono operative le squadre di intervento. L’assessore Massimiliano Minutoli insieme all’ingegnere Messina hanno già effettuato i primi sopralluoghi nelle aree più colpite. Ci sono alcune zone con maggiori criticità, soprattutto nella zona sud della città. Le ditte sono già in azione a Zafferia, Mili, Altolia, Cumia e Ponte Schiavo per mitigare i disagi”. Ad annunciarlo il Comune di Messina.

E ancora fa sapere il sindaco Basile: “A Zafferia, in particolare, si sta lavorando alla pulizia della parte sottostante il torrente per favorire il deflusso dell’acqua ed evitare ulteriori allagamenti. Oltre agli interventi in città, come Città metropolitana, stiamo fornendo supporto operativo alle altre zone della provincia colpite dal maltempo, mettendo a disposizione mezzi e risorse per agevolare le operazioni di soccorso e ripristino nelle aree più critiche. Ancora una volta ci troviamo ad affrontare gli effetti di una severa perturbazione. Stiamo monitorando costantemente il territorio e intervenendo dove necessario”.

Nella foto Ponte Schiavo oggi.

In un video di un lettore il torrente Rio a Ortoliuzzo.

Articoli correlati