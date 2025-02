Maltempo a Messina, disastro allagamenti e A18 a una sola corsia VIDEO

Allagamenti ovunque, dalla via Don Blasco a Pezzolo e Bisconte. In autostrada situazione critica. Salvataggi in provincia e protezione civile in azione a Mili

MESSINA – Messina e il suo territorio metropolitano sott’acqua. Una pioggia torrenziale, con allerta arancione diramata ieri, sta provocando l’allagamento di molte strade e villaggi, ancora una volta, e una bomba d’acqua in autostrada. Tante le segnalazioni dei cittadini: dalla via Don Blasco, che non smette di essere allagata quando la quantità d’acqua risulta notevole in pochissimo tempo, a Bisconte, Mili, Pezzolo e Zafferia. In particolare, la solita passerella di contrada Petrazze non regge al flusso e a Zafferia le famiglie sono isolate, con l’incubo esondazione. Problemi enormi anche sulla strada provinciale S35 di Pezzolo.

Sulla A18 Messina-Catania, per il maltempo, è consentito accedere solo fra Tremestieri e Roccalumera, all’altezza del km 22 su entrambi i sensi di marcia ma a una sola corsia per l’acqua e il fango. Tecnici del Cas, protezione civile e vigili del fuoco al lavoro.

Nella zona sud di Messina, in azione i volontari della protezione civile, coordinati dall’assessore Massimiliano Minutoli, in particolare a Mili. Nel territorio metropolitano, una persona intrappolata in un sottopasso, nel Comune di Monforte, è stata salvata e per un’altra, prigioniera nella sua auto, fra Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, sono in corso le operazioni di salvataggio.

Commenta il consigliere Alessandro Geraci (M5S, Terza Municipalità): “Un appalto da 30 milioni di euro, quello per la messa in sicurezza del Torrente Bisconte Catarratti, che avrebbe dovuto rendere sicura questa zona e migliorare il deflusso delle acque piovane. Risultato: il torrente è asciutto, la pioggia scorre sulla sede stradale”. E commenta una cittadina: “Da me a Sperone tombini saltati dalla pressione della fognatura e Ganzirri sott’acqua a non poter camminare con la macchina. Anche sulla Panoramica molti tratti sono colmi d’acqua. Questa è Messina. Complimenti a tutti”.

“Camaro allagata, servono interventi strutturali”

Da parte sua, il consigliere di quartiere Nunzio Signorino invoca l’allarme per gli allagamenti a Camaro Superiore: “Con le prime piogge autunnali, i residenti di via Comunale Camaro e del centro storico di Camaro Superiore si trovano nuovamente imprigionati nelle loro abitazioni. Le strade, infatti, si sono trasformate in veri e propri torrenti d’acqua, rendendo impossibile il transito pedonale e veicolare. Non è la prima volta che mi trovo ad affrontare questa emergenza: ogni anno, con le prime precipitazioni, i problemi idrici della zona emergono con tutta la loro gravità. La mancata manutenzione dei sistemi di drenaggio e la conformazione del territorio aggravano ulteriormente la situazione, con l’acqua che scorre impetuosa lungo le vie, trasportando detriti e fango. I residenti denunciano il disagio e chiedono interventi urgenti da parte delle autorità. I residenti sono stanchi di vivere in questa condizione di isolamento ogni volta che piove. Basta poco per trasformare le nostre strade in fiumi, con il rischio di danni e pericoli per chi abita qui. Ci vogliono interventi strutturali”.