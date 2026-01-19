 Maltempo. Crolla la SP95 tra Bivongi e Monasterace, strada chiusa ad Acqua Calda

Maltempo. Crolla la SP95 tra Bivongi e Monasterace, strada chiusa ad Acqua Calda

Dario Rondinella

Maltempo. Crolla la SP95 tra Bivongi e Monasterace, strada chiusa ad Acqua Calda

Tag:

lunedì 19 Gennaio 2026 - 20:45

Il crollo, in seguito alle abbondanti piogge, si è verificato in località “Acqua Calda”, rendendo impossibile il transito dei veicoli

BIVONGI – Le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore hanno provocato il cedimento del manto stradale lungo la Strada Provinciale SP95, arteria che collega Bivongi alla SP9, in corrispondenza del bivio “Due Strade”, determinandone l’immediata interruzione al traffico.

Il crollo si è verificato in località “Acqua Calda”, rendendo impossibile il transito dei veicoli e imponendo l’attivazione di un percorso alternativo obbligatorio per chi è diretto verso Monasterace, individuato lungo la SP9 passando da Stilo.

