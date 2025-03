Maltempo. Frane a Castanea, crollano un muro a Catarratti e un albero a Contrada Scoppo

A causa delle forti piogge, disagi a Messina. Ancora una volta s'allaga via Don Blasco. Smottamenti in varie zone

MESSINA – Disagi a Messina per il maltempo. Un albero è caduto a contrada Scoppo, nella zona vicino Boccetta e già colpita da precedenti disagi, con una frana e l’isolamento di una famiglia. Le forti piogge, previste, hanno provocato l’ennesimo allagamento di via Don Blasco (nei video dei nostri lettori). Smottamenti in varie zone, da Cumia a Portella Castanea e Maregrosso.

Ma la situazione che ha destato allarme, da parte della Protezione civile comunale con l’assessore Minutoli, è quella del crollo di un muro all’interno di un condominio a Catarratti.

Aggiornamento delle 19.50: a Catarratti sono state evacuate le famiglie. La maggior parte vanno in una seconda abitazione. Cinque famiglie sistemate in un albergo.

Le verifiche sono in corso da vigili del fuoco e polizia municipale, con il comandante Giardina.

Come ha avvertito il Comune, previste 24-36 ore di precipitazioni e forti venti. Sotto stretta osservazione Portella Castanea dove la principale strada di accesso è ostruita da ben due frane, a stento ci passa un’auto e il passaggio delle linee Atm non è consentito.

