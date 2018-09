VIDEO Mareggiata distrugge lido a Roccalumera, detriti in strada a S. Teresa

Uno stabilimento balneare è andato distrutto in seguito alla prima mareggiata della stagione che ha colpito la costa jonica messinese. Le onde hanno trascinato i prefabbricati, quattro distinte strutture, fino a farle sbattere contro il muro che divide l’arenile dal lungomare. A nulla sono valsi i tentativi dei proprietari di mettere in salvo quanto più materiale possibile.

La forza dei marosi ha trascinato tutto: dal forno per

I Vigili del fuoco intervenuti a Roccalumera

le pizze alle sdraio. E numerosi natanti “parcheggiati” sulla spiaggia. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento estivo di Roccalumera che attraverso una grù, coadiuvati anche da una ditta privata, hanno trasferito sulla strada ciò che rimaneva delle strutture prefabbricate.

Seri disagi per la mareggiata a S. Teresa di Riva in particolare nelle zone del Centro tra piazza Municipio e Via del Gambero (zona Villa Ragno), dove le onde e la sabbia hanno invaso il lungomare, principale arteria viaria della cittadina jonica. I vigili urbani si sono prodigati per regolamentare il traffico veicolare e garantire la sicurezza agli automobilisti. Sul posto anche l'assessore al Territorio Gianmarco Lombardo, il quale ha monitorato costantemente la situazione insieme ai tecnici del Comune. Lombardo invita la cittadinanza alla massima prudenza. Il sindaco, Danilo Lo Giudice, ha spiegato che "qualora dovessero permanere le attuali condizioni, rimarrà chiusa parte della carreggiata (lato mare) al fine di eventuale pericoli. Ovviamente invito tutti a prestare la massima attenzione seguendo le indicazioni fornite dal nostro corpo dei vigili urbani che ringrazio per la grande professionalità insieme ai nostri operai che stanno predisponendo tutta la segnaletica".