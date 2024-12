Maltempo Messina. Eolie nella burrasca, costa tirrenica flagellata. Tempesta di neve sui Nebrodi FOTO E VIDEO

Case a rischio per le mareggiate a Lipari, nella morsa Stromboli e Vulcano. Imbiancate Floresta e Santa Domenica Vittoria

Video di Gabriele Costanzo

Messina – Si intensifica la morsa del maltempo nel messinese, soprattutto sul versante tirrenico dove le coste sono flagellate dal mare alto, mentre le Eolie sono nella morsa della burrasca. A Vulcano le onde alte anche un metro stanno battendo la costa, mentre ad Acquacalda di Lipari la mareggiata ha fatto salire di un metro il livello del mare. Le abitazioni più prospicenti al litorale sono a rischio. A

Nel pomeriggio le raffiche hanno raggiunto la velocità di oltre 100 km/h a Capo d’Orlando, dove si contano i primi danni per le mareggiate, come negli altri centri del circondario. Nella notte è previsto un intensificarsi dei venti di burrasca, che nella serata hanno raggiunto lo Stretto di Messina, provocando i primi danni sul versante tirrenico della città.

In tarda serata i Nebrodi si sono imbiancati e la neve ha raggiunto quote più basse del previsto. In poche ore imbiancate Santa Domenica Vittoria e Floresta, dove in corso una vera e propria tempesta di neve.