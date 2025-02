Maltempo a Messina, ecco tutti gli interventi di oggi

Tanti interventi in diverse zone della città

Una giornata di intenso lavoro per fronteggiare l’emergenza maltempo che ha colpito la città e le zone limitrofe.

Il Centro Operativo Comunale (Coc), attivato tempestivamente, ha coordinato le operazioni di intervento su più fronti, grazie alla sinergia tra la Protezione Civile, Amam e le associazioni di volontariato, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della viabilità nelle aree colpite.

A) PROTEZIONE CIVILE – DITTE PRONTO INTERVENTO:

Ponte Schiavo – Vallone Finanze: ripulitura della vecchia strada statale e riaperto il flusso idrico verso valle;



Zafferia via Fornaci: sono in atto attività di ripristino delle viabilità stradale in alveo attraverso la rimozione dei detriti e delle autovetture coinvolte dal fenomeno di dilavamento;



Bordonaro C/da Ruvoli: sono state liberate le piste torrentizie per l’accesso dei residenti;



Santo Stefano Briga: sono state liberate le piste torrentizie per l’accesso dei residenti e ripuliti piccoli tratti di strada comunale pedonali;



Torrente Galati Sant’Anna – Pozzo Barace: sono state liberate le piste torrentizie per l’accesso dei residenti.

B) AMAM SUPPORTO PER PROTEZIONE CIVILE

Torrente Bordonaro pressi ex Caserma Carabinieri: due famiglie isolate e ripristinato transito pedonale di accesso;



Strada Comunale Cumia Inferiore: bloccata da frana – ripristinata la viabilità;



Zafferia Via Fornaci: supporto alla ditta del pronto intervento;



Torrente Gesso: ripristinata una stradina che portava ad un passaggio a livello;



Strada Comunale Cumia Superiore: presente frana e si sta lavorando attualmente per liberare la strada;



C/da Scordo Santo Stefano Briga: presenza di frana e detriti – attivata la ditta per la loro rimozione;



Via Caristi – Sant’Agata: intervento di espurgo;



Torrente Galati zona Bartolini: riparazione perdita di acqua;



Via Don Blasco angolo Via Vittorio Veneto: sistemazione botole su sede stradale;



S.S. 114 pressi Canneto Mili Marina: sistemazione botole su sede stradale;



Orto Liuzzo Via Marina: interventi di espurgo;



Via vecchia Nazionale Mili Marina tubazione idrica in corrispondenza del ponte pericolante: verifica visiva e situazione stabile.



Il servizio Amam ha gestito ulteriori segnalazioni da parte della Centrale Operativa della Polizia Municipale e della Telemetria Amam.

C) VOLONTARIATO

Galati Marina, Condominio La Bussola: attività di aspirazione con idrovora nei locali seminterrati;



Via Alessandria n. 27 Rione Ferrovieri: aspirazione dell’infiltrazione d’acqua della corte interna;



Ponte Schiavo SS 114: interventi con due idrovore per ripristinare la viabilità;



Via San Ranieri: sopralluogo;



Via Cardinale Guarino: sopralluogo per crollo di muro di contenimento privato, ancora in gestione;



Via Scopelliti – Santa Lucia: sopralluogo;



Contrada Bosco – Pezzolo: sopralluogo;



Santa Margherita SS 114: intervento con idrovora su sede stradale allagata;



Galati Sant’Anna sottopasso: intervento con idrovora per liberare sottopassaggio allagato;



Orto Liuzzo: in programmazione ore 20 intervento con idrovora per allagamento appartamento.



L’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, ha seguito personalmente le operazioni sul campo insieme al primo cittadino Federico Basile: “È stata una giornata intensa, ma grazie all’impegno del personale comunale, delle squadre di pronto intervento, dei tecnici di Amam e dei volontari, siamo riusciti a intervenire in tutte le zone critiche. Continueremo a monitorare il territorio e a operare senza sosta per riportare la situazione alla normalità.”