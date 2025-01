Maltempo nella zona jonica, Alcantara e torrente Agrò in piena

Chiusura della SS 114 e prtezione civile in azione

Alcantara e torrente Agrò si sono ingrossati per il maltempo nella zona jonica. Così scrive la protezione civile di Giardini Naxos (foto dalla pagina Fb): “In seguito alle precitazioni delle scorse ore, visto il notevole ingrossamento del fiume Alcantara, è stata disposta la chiusura della S.S. 114 in corrispondenza dello stesso ponte per ragioni di sicurezza al confine con il Comune di Giardini Naxos e Calatabiano.

Anche il letto del torrente Agró tra Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo si è ingrossato notevolmente con l’acqua che ha inondato la passerella. Ed è stata contattata Anas che si è resa disponibile per l’immediata chiusura. Sul posto i carabinieri.

