Mammeabbasket Lumaka in campo per il sociale. Foto - Tempostretto

Si è svolta venerdì la partita di beneficenza tra Mammeabbasket per realizzare una raccolta fondi in favore di Cuore di Maglia

Sono donne, sono mamme, sono appassionate, sono determinate, sono Mammeabbasket!

Chi lo avrebbe mai detto?

Dall’accompagnare i propri figli agli allenamenti, alla discesa in campo come protagoniste per il sociale. Per nobili cause, come “Io gomitolo tu filo” a favore dell’associazione Cuore di Maglia.

L’esordio

L’esordio arriva l’8 marzo, per gioco, per celebrare la giornata della donna, senza una particolare preparazione, con grande spirito goliardico, e anche autoironico.

Ecco che circa 50 mamme di ogni età, si lasciano coinvolgere in uno splendido progetto, forse nato un po’ per caso, strada facendo, dall’estro e dall’entusiasmo di Katia Laganà, la coach, che una ne pensa e 100 ne fa, con la complicità di Luca, uno dei 3 figli, che eredita, anche da papà Lucio, questo entusiasmo, oltre alla passione per il basket.

La famiglia Lumaka

Una famiglia per la pallacanestro con trascorsi anche importanti, ad alti livelli nel mondo cestistico, che dà vita a una realtà ormai consolidata a Reggio Calabria: la LuMaKa, dalle iniziali dei loro nomi (Lucio, Luca, Marco, Matteo, Katia).

Mamme per le mamme

E dunque venerdì, queste mamme che ogni sabato mattina si incontrano per gli allenamenti, lasciando fuori dal palazzetto lavoro, pensieri, impegni, e anche un pizzico di imbarazzo, sono scese in campo, sul parquet del Palalumaka, per raccogliere donazioni per l’associazione che si occupa di porgere un aiuto ad altre mamme, quelle che non hanno grandi disponibilità economiche, quelle che hanno dato al mondo una piccola vita in modo prematuro, per l’acquisto di tutto ciò che serve nei primi giorni di vita dei loro bimbi.

Il gruppo vince sempre

Quello che ne è venuto fuori è stato spettacolo allo stato puro… lo spettacolo dello sport, della sana competizione, dell’autoironia, dell’aggregazione eterogenea. Una bellissima gara, sei entusiasmanti “mini tempi”, che hanno coinvolto l’appassionato pubblico del Palalumaka.

Una vera e propria festa per tante famiglie, di ogni forma e derivazione, che si sono ritrovate per sostenersi e sostenere, perché se, come si dice, la vita nasce dalle donne, è vero che cresce con le donne in grado di mettersi in gioco e fare squadra, e raramente con queste premesse non si vince.

E non c’è bisogno di alzare gli occhi al tabellone per capire che le Mammeabbasket, hanno vinto… indipendentemente dal colore della loro maglia, indipendentemente dal punteggio… tutte!