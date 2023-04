Manager di Sant'Agata morto in barca, 2 condanne in Croazia - Tempostretto

Eugenio Vinci venne intossicato dal monossido di carbonio sprigionato dal motore del caicco

SANT’AGATA MILITELLO – Ci sono due condanne per la morte di Eugenio Vinci, il manager di Sant’Agata Militello morto per avvelenamento durante una crociera in Croazia, nell’agosto del 2019.

Il Tribunale di contea di Spalato ha riconosciuto colpevoli Zoran Bauk, armatore e proprietario della Atlantia, e Jerko Marasovic, comandante del caicco a bordo del quale viaggiavano otto persone. Tra loro anche due bambini e il sindaco di Sant’Agata, Bruno Mancuso.

Eugenio Vinci è stato trovato senza vita nella cabina, il 13 agosto. Sotto accusa le esalazioni del monossido di carbonio, sprigionate dal motore del natante, che provocarono serie conseguenze anche alla moglie e i figli.

Skipper e armatore vennero fermati dalle autorità croate il giorno dopo la tragedia.