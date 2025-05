“Manca l’acqua a Torre Faro da sabato”, in corso una riparazione

Messina. La segnalazione dei cittadini e l'aggiornamento dell'Amam: "C'è una perdita"

MESSINA – “Manca l’acqua a Torre Faro da sabato 24 maggio. Non si riesce a contattare alcun numero di quelli indicati. Dopo 20 minuti in cui il disco ti dice di attendere, lo stesso invita a richiamare più tardi”. Abbiamo ricevuto segnalazioni sulla carenza idrica nella zona al nostro numero WhatsApp 366 872 6275. “Mio fratello ha un disabile in casa e i disagi sono tanti”, ci ha scritto un’altra persona.

Riparazione Amam per una perdita

Abbiamo così contattato il presidente dell’Amam Paolo Alibrandi, che ci ha spiegato: “È in corso una riparazione a causa di una perdita”. Ieri la partecipata aveva comunicato possibili disservizi nelle zone nord e centro di Messina per un guasto Enel all’impianto di Torrerossa, a Fiumefreddo. Ma i problemi a Torre Faro, secondo quanto segnalano i cittadini, sono iniziati sabato.

“Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, numero verde: 800 085584”: questa la consueta comunicazione Amam.