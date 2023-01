Metroferrovia occasione sprecata, 10 corse aggiuntive soppresse VIDEO - Tempostretto

Lo confermano i viaggiatori intervistati: "Andrebbe potenziata". Ma non si è puntato su questo servizio

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Messina non si deve arrendere allo scarso uso della metroferrovia Messina-Giampilieri. Era il titolo di un nostro articolo quasi un anno fa, oggi più attuale che mai. Trenitalia, su commissione della Regione siciliana, in collaborazione con Atm e Comune: tutti soggetti che dovrebbero lavorare per potenziare il servizio. Ma non è così. Anzi, dal 31 dicembre sono state soppresse, o meglio non confermate, dieci corse aggiuntive inserite nel giugno 2021.

Insomma, questa metroferrovia non “s’ha da fare” o, meglio, lanciare davvero, in linea con le battaglie condotte da Tempostretto. E, poi, diventa un “flop”, come sostiene Uiltrasporti. Ma, in realtà, non si è mai puntato su questo mezzo. Da qui l’impressione di un’occasione sprecata, come confermano i viaggiatori intervistati in video. Eppure l’opportunità del biglietto unico integrato metroferrovia-tram-bus rappresenta davvero un’occasione: si può passare da un mezzo all’altro con lo stesso biglietto. Una conveniente tariffa metropolitana per chi sceglie il treno fra le stazioni di Giampilieri e Messina e un unico biglietto per spostarsi in treno, tram o bus nell’area urbana di Messina.

I viaggiatori intervistati in video sono abbonati e non si capacitano che questo servizio non sia potenziato. Era il 2020 quando Tempostretto, interangendo con politica regionale e cittadina, Ferrovie e Atm, insisteva in un incontro pubblico: “Rilanciare la metroferrovia di Messina è possibile. Basta volerlo”. Ma gli impegni presi oggi sembrano lontani e le battaglie del giornale per ridurre i costi e per il biglietto unico integrato non sono state seguite da uno sforzo per valorizzare questo servizio.

La campagna di Tempostretto e l’occasione perduta

Di prima mattina, da Giampilieri, sono una cinquantina le persone che la prendono per arrivare alla stazione centrale. Tra di loro diversi studenti. E, nella tarda mattinata, il numero di persone è minore ma a pesare è la soppressione delle corse e “la scarsa informazione sull’opportunità”, osserva qualche viaggiatore. In questa fase la metroferrovia ferma a Fiumara Gazzi, Contesse, Tremestieri, Mili Marina, Galati, Ponte Santo Stefano, Ponte Schiavo, San Paolo, e arriva a Giampilieri. Le corse soppresse sono Messina-Giampilieri e Giampilieri-Messina, in tutto dieci.

Decisioni che confermano quanto avevamo scritto nel 2020: la metroferrovia avrebbe dovuto e potuto essere una risposta efficace alle esigenze di mobilità della zona sud. E, se avesse funzionato a dovere, ne avrebbe tratto gran beneficio l’intera città di Messina in termini di alleggerimento del traffico veicolare e di riduzione dell’inquinamento ambientale. Invece non è stato così. Purtroppo allo stato attuale la metroferrovia è l’ennesima occasione perduta per una città che non sa farsi valere. Sotto gli occhi di una classe politica inerme, tranne rare eccezioni, questo servizio così importante per la comunità è stato via via ridimensionato, a beneficio delle aree metropolitane di Catania e Palermo.

