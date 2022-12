Mancastamanera. Da dove dovrebbe passare un disabile? - Tempostretto

Ancora una volta si dimostra che l'aggressione di auto e moto agli spazi riservati ai pedoni si ferma soprattutto con i controlli e le sanzioni

Segnalazione WhatsApp al 366.8736275: “Viale Europa: non ci facciamo mancare nulla sui marciapiedi, ditemi dove dovrebbe camminare un disabile”.

In realtà, purtroppo, ogni pedone avrebbe difficoltà a muoversi nell’assurda situazione evidenziata dall’immagine. Per frenare l’aggressione di macchine e moto ai marciapiedi non è sufficiente la, pur lodevole, campagna di comunicazione del Comune. Servono soprattutto controlli e sanzioni.