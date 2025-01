Mancastamanera: i parcheggi incivili continuano. FOTO

Imperterriti, gli incivili parcheggiano a Messina senza rispettare il diritto alla mobilità dei pedoni

MESSINA – Vi ricordate la campagna #mancastamanera con cui il Comune di Messina si proponeva di affrontare il fenomeno del parcheggio selvaggio a Messina? Sono passati due anni da allora ma ancora gli incivili non sembrano sconfitti. Lo dimostra la carrellata di immagini inviate nelle ultime settimane al numero WhatsApp 366.8726275, che abbiamo raccolto nella photogallery inserita in questo articolo. Macchine lasciate agli incroci, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali stanno a testimoniare che le cattive abitudini di tanti automobilisti messinesi stentano ad essere debellate. Recentemente, in un’intervista a Tempostretto, l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Roberto Cicala, ha affermato che, anche grazie ai nuovi 122 agenti, nel 2025 ci sarà un maggiore controllo delle strade, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle regole. Se ciò si avverasse, ci sarebbero vantaggi per tutti ma soprattutto per i pedoni e per i soggetti più fragili.