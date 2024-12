Nel 2025 meno doppie file e più controlli: in arrivo altri 122 vigili sulle strade VIDEO

"Continua anche il lavoro su equità tributaria e censimento dei passi carrabili"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Continuerà il percorso per raggiungere l’equità tributaria avviato nel 2024. Lo slogan è sempre lo stesso: “Pagare tutti per pagare meno“. “Ancora il lavoro sulla Tari non è stato completato, ci sono altre situazioni da verificare. E poi tenteremo di abbassare l’Imu che è già fra le più basse d’Italia”, spiega l’assessore al ramo Roberto Cicala.

Più agenti sulle strade, meno disordine

Contrasto all’Evasione ed Elusione tributaria locale sono due delle sue deleghe più importanti. A queste si aggiunge quella alla Polizia Municipale ceduta dal sindaco Basile pochi mesi fa. “I nuovi 122 agenti si integreranno perfettamente nel corpo con l’obiettivo di sistemare quei servizi che oggi sono carenti”, aggiunge Cicala. Più presenza sulle strade, più rispetto delle regole, più controlli e di conseguenza meno doppie file e disordine. Così come già sperimentato nelle ultime settimane del 2024 con il presidio fisso della Polizia in via Cesare Battisti e Corso Cavour.

“Noi vogliamo una città che sia più ordinata, che rispetti meglio le regole, a partire dalla doppia fila, dal suolo pubblico, musica e suoni emessi dalle attività commerciali. Tutto ciò che riguarda il buon vivere di Messina”, conclude l’assessore.