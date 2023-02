Mancata sicurezza, carabinieri in due cantieri: sospesa attività. Sanzioni per 28mila euro - Tempostretto

Gli accertamenti eseguiti dai militari delle Compagnie di S. Agata Militello e Mistretta

S. AGATA MILITELLO – I carabinieri delle compagnie di Sant’Agata Militello e Mistretta, supportati dai colleghi del locale Nucleo ispettorato del lavoro, hanno eseguito accertamenti due cantieri nei territori di competenza dei due reparti. I militari dell’Arma hanno accertato violazioni in merito alla mancata installazione di misure di sicurezza per evitare, tra l’altro, pericoli di caduta da impalcature e ponteggi, i cosiddetti pericoli da “lavoro in quota”, nonché la mancanza di misure per la prevenzione incendi. I titolari delle imprese sono stati entrambi deferiti e sono state irrogate ammende e sanzioni amministrative per oltre 28mila euro, con la contestuale sospensione temporanea di una attività edile, scaturita a seguito delle gravi criticità riscontrate. Occorre tuttavia precisare che degli 8 lavoratori controllati, tutti sono risultati in regola. La campagna dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Messina e del Nucleo ispettorato del Lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità. L’operazione rientra nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina,