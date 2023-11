Manetta: “Curioso di scoprire l’entusiasmo della piazza quando tutto va bene” VIDEO - Tempostretto

Il difensore Marco Manetta ha sottolineato l’equilibrio che c’è al momento in campionato: “Con una vittoria esci fuori dalla zona calda, speriamo accada domenica”

MESSINA – Un’analisi lucida sul campionato in corso quella di Marco Manetta che conosce bene il girone C. Altrettanto perspicace lo è quando, riconoscendo che il pubblico messinese dà una grande spinta alla squadra, immagina quale possa essere l’entusiasmo che si potrà generare in città con diversi risultati positivi di fila.

Le sue dichiarazioni sono state raccolte martedì durante l’incontro organizzato da Sky con i tifosi del Messina, a cui erano presenti anche Domenico Franco ed Emanuele Emmausso, un’iniziativa che si ripeterà nei martedì successivi, 14 e 21 novembre alle ore 18:30. Per i tifosi ci sarà la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con i calciatori, scattarsi dei selfie e farsi firmare degli autografi.

Marco Manetta: “Cerco sempre di migliorarmi, non sono mai appagato”

Manetta, nonostante fosse già stato a Messina, rimane sorpreso per certi versi dall’affetto della piazza: “Sapevo Messina cosa poteva dare come piazza e come tifo e non sono assolutamente sorpreso. Sarei curioso di vedere l’entusiasmo che si potrebbe creare se arrivasse qualche buon risultato. Al momento va così e dobbiamo pensare partita dopo partita”.

Si sta trovando a meraviglia con mister Modica, forse è il calciatore che più fa in campo quello che il tecnico vuole vedere: “Personalmente non sono mai soddisfatto, caratterialmente cerco sempre di migliorarmi e non mi sento mai appagato. Ci aspettavamo tutti qualcosa in più da questo inizio di campionato però non ci dobbiamo rimuginare sopra adesso”.

In conclusione, come la sua esperienza dello scorso anno insegna, lascia intendere che nulla è perduto: “Il campionato è molto equilibrato, la classifica corta, anche giocare contro le ultime del girone non sono mai partite abbordabili. Con una vittoria esci fuori dalla zona calda con una sconfitta resti dentro, questo girone è stato sempre equilibrato, anche lo scorso anno, oggi non c’è il Catanzaro schiacciasassi nella parte alta”.

Articoli correlati