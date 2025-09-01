Mango siciliano: l’oro tropicale nel mediterraneo, la rivoluzione di Pianeta Verde nei prodotti locali

Redazionale. Punto vendita a Messina in via Giordano Bruno 75H

Redazionale. In una Sicilia che si riscalda e si evolve, c’è un settore agroalimentare che inizia a scommettere sulla frutticultura tropicale. A Messina esiste una realtà che si distingue con una proposta unica che fonde innovazione e tradizione, offrendo molto più che semplici frutti tropicali: la cooperativa Pianeta Verde con il suo punto vendita in Via Giordano Bruno 75H.

Il suolo siciliano si conferma un terreno fertile con caratteristiche uniche che favoriscono la crescita di varietà di frutti qualitativamente paragonabili a quelle provenienti da Sud America e Asia. Protagonista si conferma il mango, frutto che si adatta perfettamente al clima siciliano, con la possibilità di gustare un prodotto fresco, autentico e a km 0 già da inizio settembre nel nostro punto vendita. Infatti, settembre a metà ottobre il mango è disponibile in tutta la sua bontà, seguito da avocado, annona e frutto del drago – tutti rigorosamente maturati e raccolti in Sicilia – che arricchiscono l’offerta da ottobre in poi. Tali prodotti verranno fatti degustare gratuitamente per i curiosi che mai hanno avuto il piacere di provarli.

Pianeta Verde, in questa dimensione, nasce dai piccoli produttori locali, veri protagonisti di questa rivoluzione agricola, fornendo un concreto canale di vendita fisico. La cooperativa supporta le nuove colture di mango, avocado, passiflora, annona e molti altri tesori esotici che crescono direttamente sul territorio. “Solo attraverso l’unione e la solidarietà è possibile contrastare la pressione dei grandi colossi del mercato, consolidando la posizione degli agricoltori che credono nel valore di questa scommessa” ha detto Helena Blankenstein, dottoranda presso l’università di Valencia (Spagna) che ha scelto di trasferirsi a Messina, focalizzando la sua ricerca sulla realtà di Pianeta Verde come esempio virtuoso di agricoltura sostenibile ed innovativa, capace di adattarsi con metodi naturali alle sfide del nostro tempo.

Ma la proposta di Pianeta Verde non si ferma qui. Nella bottega, si può trovare una vasta gamma di frutta e verdura di stagione, raccolte al culmine della loro maturazione per garantire freschezza e sapori autentici; una gastronomia di stagione, che riscopre i piatti tradizionali con ingredienti 100% locali, tra cui pidoni caserecci fatti con farina di grani antichi e focaccia tradizionale che sono senz’altro i prodotti più apprezzato per bontà e genuinità. La selezione culinaria e gastronomica si completa con prodotti d’eccellenza come pasta di grani antichi, vini naturali, olio extravergine d’oliva, conserve e composte, spezie e tante altre specialità locali, per valorizzare appieno la cultura enogastronomica siciliana.

Infine, al negozio fisico si affianca una piattaforma online ‘Genuineat’ che da Novembre, darà la possibilità di acquistare tali prodotti e recapitarli in tutto il territorio nazionale sia ad amanti di prodotti autentici e genuini della tradizione siciliana, sia a studenti e lavoratori fuori sede.

Acquistando da Pianeta Verde, il consumatore sostiene un’agricoltura virtuosa, fatta di centinaia di piccoli produttori che custodiscono la millenaria tradizione di una terra baciata dal sole. Questa ricchezza di offerta e valori rende Pianeta Verde un punto di riferimento imprescindibile per chi cerca autenticità e qualità, ma anche per aziende e testate giornalistiche interessate a raccontare storie di innovazione agricola, sostenibilità e rispetto delle tradizioni.

Visita il nostro sito genuineat.eu e contattaci per scoprire come collaborare con Pianeta Verde, portando nei vostri progetti e sulle vostre tavole il meglio di una Sicilia che sa innovare senza mai dimenticare le proprie radici.