Giungono a termine gli eventi di promozione Softair

Giorno 20-21 maggio, all’interno della Cittadella Fieristica, attraverso l'associazione “Fieri di Essere” si sono realizzate due giornate all’insegna dello sport e del softair dove hanno partecipato la Task Force 16, gli incursori sam e i Reapers di Messina.

Le tre Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno allestito una zona di tiro per far conoscere a tutti i neofiti questi sport. Giorno 30, sempre all’interno dell’area fieristica, le stesse asd hanno partecipato, insieme all'evento CONI e il presidente della Task Force, allestendo un percorso di tiro dinamico all’interno di una struttura di 200mq per far conoscere e promuovere la disciplina.





Nel fine settimana appena concluso, la Task Force 16 inoltre, è stata invitata all'evento “Dragon Fest” che si è svolto al castello antico di Milazzo. La stessa società sta cercando di creare collaborazione tra i vari team sportivi che si dedicano al softair, come dimostra la presenza degli incursori sam. All'evento hanno collaborato tutti gli operatori con sinergia e grande voglia di fare. L evento è riuscito al meglio portando tutti gli operatori a conoscersi e ad organizzare altri eventi sportivi simili.

Il softair, tendono a precisare i responsabili delle varie associazione sportive, è uno sport che unisce gli operatori senza nessuna distinzione da qualunque sia la zona di provenienza, non crea rivalità ma tanta collaborazione spinti dalla stessa passione. Questo è quello che il team Task Force 16 ,Belvedere air soft village e incursori sam si sono prefissati come base solida per far crescere questa disciplina all'interno della città dello Stretto e non solo.