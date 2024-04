Marchio DeCo, Finocchiaro: “Non solo braciole. Al comitato il compito di promuovere Messina”

L'assessore insieme ad alcuni componenti in commissione: "Chiederemo a queste professionalità un contributo importante per il territorio"

MESSINA – Il marchio DeCo Messina si prepara ad apparire su prodotti d’eccellenza della tradizione culturale e artigianale. La giunta a marzo ha scelto i sette componenti del comitato tecnico-scientifico che si confronterà per decidere quali prodotti riceveranno l’attestazione, ma anche per capire come muoversi per valorizzare il territorio e le sue specialità, di ogni tipo, a livello internazionale. Giovedì 18 aprile in programma il primo confronto.

Finocchiaro ripercorre l’iter del marchio DeCo

Lo ha nuovamente spiegato l’assessore Massimo Finocchiaro, insieme a quattro dei sette componenti del comitato, durante la terza commissione consiliare presieduta da Emilia Rotondo: “DeCo nel 2019 ha avuto finalmente il suo regolamento ma rimase monco per la pandemia e il post-pandemia. Abbiamo ripreso il discorso del marchio circa un anno fa e ora dobbiamo completare questo iter con la nomina del comitato tecnico-scientifico. Si sono cercate specifiche professionalità, saranno loro in relazione alle proprie specificità a stabilire e certificare come un certo prodotto alimentare, agroalimentare o artigianale, possa ricevere il marchio. Il sindaco lo apporrà a prodotti tanto del food tanto dell’artigianato, in relazione alle nostre specificità”.

Il comitato

I membri del Comitato tecnico-scientifico sono sette esperti di diversi settori: per l’agroalimentare Nicola Cicero; per il settore gastronomico Pasquale Caliri; per il commercio Gabriele Arcovito; per artigianato e manifattura Letterio Freni; per quello artistico e delle tradizioni locali Nicolò Donato; e infine Francesco Arena e Vincenzo Piedimonte rispettivamente, esponente dell’associazionismo e di enti e organizzazioni per la promozione delle tipicità territoriali.

Finocchiaro: “Dobbiamo capire come promuovere Messina”

Finocchiaro ha poi concluso: “Il marchio DeCo non è solo come si fa la braciola, ma anche e soprattutto promozione del territorio. A loro sette chiederemo un contributo importante per capire come promuovere Messina”.