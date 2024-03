Marchio DeCo, il sindaco Basile ha nominato il Comitato Tecnico Scientifico

Ne fanno parte 5 esperti e 2 esponenti di organizzazioni di settore e associazioni. Valuterà i prodotti tipici messinesi

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha nominato oggi i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, quale organo consultivo per la valutazione di prodotti tipici del territorio messinese che sulla base della valenza culturale, enogastronomica, etnoantropologica e produttiva meritano l’attribuzione del marchio De.Co. (Denominazione Comunale).

Il Comitato è costituito da n. 5 esperti e n. 2 esponenti di enti e/o organizzazioni di settore e di associazioni. L’incarico, a titolo gratuito, è stato conferito, a seguito di Avviso Pubblico del 5 settembre 2023 e successivo bando di riapertura termini del 9 febbraio scorso.

Ne fanno parte, in qualità di esperti dei settori rispettivamente, agroalimentare Nicola Cicero; gastronomico Pasquale Caliri; commercio Gabriele Arcovito; artigianato e manifattura Letterio Freni; artistico e delle tradizioni locali Nicolò Donato; Francesco Arena esponente dell’associazionismo inerente le finalità di promozione delle tipicità territoriali; e Vincenzo Piedimonte esponente di enti e organizzazioni di settore aventi finalità di promozione delle tipicità territoriali.

“La nomina del Comitato – commenta il sindaco Basile – rappresenta lo step conclusivo di un percorso, avviatosi nel 2019 con la proposta di delibera n. 338/2019 della Giunta De Luca ‘Adozione dello schema del nuovo regolamento De.Co denominato: istituzione della Denominazione Comunale (De.Co) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici, delle attività e tradizioni locali’, e successiva approvazione del Consiglio comunale con delibera n. 538/2019, cui l’attuale Amministrazione ha dato seguito attraverso iniziative strategiche per la promozione e valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali”.

“L’attestazione che il team di esperti è in grado di attribuire ad un determinato prodotto tipico e caratteristico del nostro territorio – aggiunge Basile – rappresenta la manifestazione di un legame stretto ed essenziale tra gli attributi qualitativi del prodotto e il suo territorio di origine, legame che si intreccia anche agli aspetti culturali e di identità locale. Per questa ragione, la Denominazione Comunale è la carta d’identità di un prodotto che ne certifica il luogo di nascita e di sviluppo, un marchio comunale di promozione attraverso il quale si attesta l’origine ed il legame storico e culturale con il territorio comunale. L’utilizzo del marchio De.Co. consente infatti, di individuare e valorizzare il made in comunale per essere strumento sostenibile di salvaguardia e di valorizzazzione delle nostre eccellenze, anche in chiave dell’offerta turistica”.

