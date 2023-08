Marciapiede appena sistemato e subito il maleducato parcheggia - Tempostretto

La segnalazione: questa volta è stato superato ogni limite di decenza

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Volevo segnalare una macchina parcheggiata sul marciapiede appena rifatto, di fronte la Chiesa di S. Antonio Abate”.

Davvero si rimane a bocca aperta davanti a queste scene. Quello in questione, come altri a Messina, rientra in un progetto complessivo di riqualificazione dei marciapiedi e di eliminazione delle barriere architettoniche. E il maleducato di turno che fa? Occupa illecitamente lo spazio riservato ai pedoni e lo fa proprio all’altezza dello scivolo. Peraltro è in buona compagnia, perchè poco più sopra si vede un’altra autovettura lasciata su un tratto di marciapiede più a monte.