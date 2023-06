Marciapiedi: anche le moto fanno la loro parte - Tempostretto

Diversi proprietari di moto parcheggiano sui marciapiedi. Il comportamento è sbagliato ma qualche stallo riservato in più sarebbe utile

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “E siamo alle solite, Via Porto Salvo.”

Abbiamo pubblicato due reportage fotografici sull’insana abitudine di parcheggiare le auto sul marciapiede. Uno risale al mese scorso, l’altro è proprio di oggi. Purtroppo, anche qualche proprietario di moto usa impropriamente i marciapiedi per lasciare il proprio mezzo a due ruote. Il tutto a danno di pedoni, disabili e bambini in carrozzina. Bisogna anche sottolineare, comunque, che vista la numerosità di moto e scooter, qualche stallo riservato in più non farebbe male.