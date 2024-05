Marco De Vincenzo “veste” Angelina Mango: le creazioni del messinese anche all’Eurovision

Dopo il successo di Sanremo, il direttore creativo di Etro firma i look della cantante anche alla kermesse europea

Dopo Sanremo, anche l’Eurovision. Marco De Vincenzo ed Etro stanno accompagnando Angelina Mango anche alla kermesse che si svolge alla Malmö Arena a Malmö, in Svezia, e che stasera si concluderà con la finalissima. Occhi puntati sulla vincitrice di Sanremo, figlia d’arte che con la sua canzone “La Noia” sta rappresentando l’Italia alla sfida che coinvolge decine di Paesi europei.

Si esibiranno in 26 e Angelina Mango sfoggerà un altro look creato dallo stilista messinese, designer e direttore creativo di Etro, che vanta una lunga carriera con Fendi e collaborazioni con artisti e artiste di livello internazionale, tra cui anche una delle regine della musica pop mondiale dell’ultimo ventennio, Beyoncè.

Appena un mese fa, De Vincenzo è stato a Messina per partecipare e ricevere un riconoscimento al Me Fashion Award, per poi avviare un progetto proprio in città (e c’è attesa per vedere i risultati, con una campagna che sarà diffusa soltanto tra qualche settimana, forse dopo l’estate). Ora le sue creazioni sono ammirate anche all’Eurovision e si spera Angelina Mango che possa bissare il successo di Sanremo, conquistando una splendida doppietta musicale.