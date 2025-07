“Mare sicuro 2025”, rimossi 5 quintali di sdraio e ombrelloni lasciati in spiaggia

L'attrezzatura veniva posizionata la mattina e tenuta fino a dopo il tramonto

SANT’ALESSIO – La Capitaneria di porto di Messina, alle prime luci dell’alba di ieri, mercoledì 30 luglio, ha condotto un’operazione contro l’abusivismo sul demanio marittimo nel comune di Sant’Alessio siculo, in collaborazione con la polizia municipale locale. Si tratta dell’operazione nazionale “Mare sicuro 2025”, che ha portato gli agenti a rimuovere circa 5 quintali tra ombrelloni, sdraio e attrezzatura varia, posizionata in maniera illegittima lungo la spiaggia libera dalla mattina e fino a dopo il tramonto .

Non è stato possibile rintracciare l’utilizzatore. Gli oggetti saranno smaltiti dalla polizia municipale di Sant’Alessio siculo mentre i nuclei di polizia ambientale della Guardia Costiera di Messina continueranno a vigilare per far rispettare le regole e contrastare l’occupazione abusiva del litorale.