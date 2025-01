Mareggiate. Basile autorizza interventi urgenti per gli abitanti di Moleti e Galati Marina

Ordinanza del Comune di Messina a causa del maltempo e a protezione dal mare

MESSINA – Ordinanza sindacale del Comune di Messina. Ecco la nota: “Vista la situazione di emergenza causata dalle mareggiate dovute all’ondata di maltempo di questi ultimi giorni, il sindaco Federico Basile ha firmato una nuova ordinanza con la quale autorizza interventi contingibili ed urgenti, provvisori, di protezione del muro di delimitazione fabbricati e ripristino della barriera radente, al fine di mitigare la situazione di pericolo e di pregiudizio per la pubblica incolumità in località Mili Moleti e Galati Marina”.

“Il provvedimento sindacale si è reso necessario a seguito del sopralluogo tecnico e sentito l’assessore alla Difesa del suolo Francesco Caminiti, nel corso del quale è stata evidenziata la situazione di pericolo che minaccia parte dell’abitato del litorale compreso fra Mili Moleti e Galati Marina”, afferma il sindaco Basile.

Pertanto, il sindaco ha disposto al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Servizio Protezione Civile, “l’esecuzione degli interventi provvisori che riguardano nelle aree interessate il ripristino dei massi della barriera scalzati dalle onde del mare e rifiorire le stesse, al fine di proteggere i muri di protezione dei fabbricati presenti ed evitare altresì, che ulteriori imminenti mareggiate peggiorino il fenomeno erosivo in atto”.

“Gli interventi sono da intendere – spiega l’assessore Caminiti – quali attività emergenziali a causa dell’eccezionale evento meteomarino. Si comunica che ulteriori interventi strutturali di difesa costiera per lo stesso tratto saranno appaltati entro il mese di febbraio. L’amministrazione comunale ha infatti finanziato un’opera strutturale per il tratto per un importo di euro 800.000”.

