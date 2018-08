Erosione costiera a Galati, ok alla seconda fase. Ora la gara d'appalto

La commissione specialistica Via (Valutazione d'impatto ambientale) per il rilascio delle autorizzazioni dell’assessorato Regionale al Territorio ha approvato il progetto, finanziato nel Patto per il Sud, per la realizzazione di una barriera radente, in prosecuzione di quella esistente, tra le "Case Raciti" ed il campo di calcio di Galati Marina.

Ora si procederà con l’appalto ad opera dell’Ufficio del commissario di governo, guidato da Maurizio Croce, che ne sta attuando l’intervento, per un importo complessivo di circa 740mila euro.

L’intervento, progettato dal Comune di Messina, riveste carattere d’urgenza per la messa in sicurezza della costa e s’inserisce in un progetto complessivo che ha visto un primo intervento già realizzato, mediante rifioritura dell’esistente massicciata, ed un ulteriore intervento oltre quello approvato ieri, per complessivi 4 milioni e mezzo, il cui progetto è in corso di redazione da parte del commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.

"Entro ottobre - annuncia il sindaco Cateno De Luca - l'inizio dei lavori".