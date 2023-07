Maregrosso: libri, laboratori e arte dove prima c’erano le baracche VIDEO - Tempostretto

Inaugurata una biblioteca con oltre 200 volumi. Le attività del centro sono gratuite e aperte a tutti

MESSINA. Un’area risanata grazie al programma di rigenerazione urbana e sociale Capacity, progetto che ha permesso di eliminare le baracche a Fondo Saccà e fondo Fucile, dando una casa a 205 famiglie, circa 650 persone. Oltre al diritto all’abitare, Capacity ha attivato una serie di interventi di conoscenza e socialità. Di recente, presso le nuove installazioni in legno a Maregrosso, è stata inaugurata una biblioteca con oltre 200 volumi. All’interno del parco della scienza, è stato realizzato un centro socio educativo per mamme e bambini, con alla base l’ascolto dei bisogni e dei desideri di futuro delle famiglie. Proprio per questo, l’istallazione artistica più recente, è stata non a caso denominata “l’orto di ascolto”: un’opera realizzata in collaborazione con l’artista spagnolo Alex Mendizabal e con l’aiuto dell’artista messinese Francesca Borgia, attraverso la quale, grazie all’ausilio di tubi e conchiglie in ceramica, è possibile ascoltare i suoni del territorio.

Attività gratuite

Ad organizzare le attività presso il centro è l’associazione Melograno. Per tutti i laboratori artistici e musicali, è prevista la presenza dei genitori, modello che permette maggiore scambio e aggregazione anche tra famiglie di diverso tessuto sociale. Negli ultimi due anni sono stati organizzati anche dei viaggi di comunità in Toscana, vacanze per famiglie in difficoltà, con costi totalmente a carico dell’associazione. Tutte le attività del centro sono gratuite e aperte a tutti.