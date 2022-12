Marijuana e hashish in dispensa: due arresti a Barcellona Pozzo di Gotto - Tempostretto

Avevano nascosto tutto in barattoli di plastica e vetro, insieme a un bilancino e materiale per confezionare. Arrestati grazie a carabinieri e unità cinofila

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – 158,8 grammi di marijuana, 3,7 di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto in barattoli di vetro e plastica nascosti in dispensa. Questo il bottino trovato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che ieri mattina hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Gli agenti, insieme alle unità cinofile del nucleo carabinieri di Nicolosi, hanno perquisito la casa dei due, ritrovando la droga e il materiale. Tutto è stato sequestrato e portato nei laboratori dei Ris di Messina, dopo l’arresto dei due soggetti.