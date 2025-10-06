Marijuana nello scooter, ai domiciliari 34enne di Giostra

Volanti trovano 240 grammi di marijuana tra casa e due ruote di una 34enne. Domani l'udienza

Messina – E’ stata arrestata per spaccio in fragranza la 34enne “beccata” dalle Volanti con una discreta quantità di marijuana sotto il sellino dello scooter. La pattuglia stava controllando il viale Giostra quando hanno notato il due ruote parcheggiato, ancora caldo e con le chiavi inserite nel cruscotto.

L’arresto per spaccio

Sospettando che chi era alla guida fosse “fuggito” alla vista della loro auto, i poliziotti lo hanno controllato e perquisito. I loro sospetti erano fondati: sotto il sellino dello scooter c’era un sacchetto con della marijuana, circa 140 grammi.

L’udienza

Gli agenti ci hanno messo poco a identificare e rintracciare la proprietaria. A casa sua hanno trovato poi altri 100 grammi della stessa sostanza e 440 euro in contanti nella disponibiltà del compagno, sequestrati insieme alla droga perché ritenute frutto dello spaccio.

Adesso la donna è ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domattina davanti alla Gip Tiziana Leanza. E’ difesa dall’avvocato Gianfranco Briguglio. Il compagno, più o meno coetaneo, è stato denunciato.