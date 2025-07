Marina di Gioiosa. Guardia di Finanza salva giovane alla deriva su acquascooter

Il ragazzo è stato recuperato e messo in sicurezza a bordo della vedetta, la moto d’acqua è stata assicurata con le cime all’unità navale

MARINA DI GIOIOSA – Domenica scorsa, un giovane di 24 anni era finito alla deriva con il suo acquascooter al largo del litorale di Marina di Gioiosa Jonica. Provvidenziale l’intervento della Guardia di Finanza che ha tratto in salvo il ragazzo.

Durante una normale attività di vigilanza lungo la costa, una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, in servizio presso la Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, ha notato il natante in difficoltà a circa mezzo miglio dalla riva. A bordo, il giovane appariva in evidente stato di agitazione, trascinato al largo da forti correnti e raffiche di vento che rendono insidiosa quella zona di mare.

I Finanzieri, coordinati dal luogotenente Gennaro Roscigno, sono subito intervenuti, manovrando con prontezza per raggiungere l’acquascooter in panne. Il ragazzo è stato recuperato e messo in sicurezza a bordo della vedetta, mentre la moto d’acqua è stata assicurata con le cime all’unità navale. Numerosi bagnanti, testimoni dell’operazione, hanno applaudito i militari per il tempestivo salvataggio.