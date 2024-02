Mario Falcone presenta “Piccole pietre” alla Biblioteca regionale

Messina. L'appuntamento è sabato 3 febbraio e si presenta la silloge poetica dello scrittore e sceneggiatore

MESSINA – Un incontro con lo scrittore e sceneggiatore messinese Mario Falcone nelle vesti di poeta. Si terrà sabato 3 febbraio, alle ore 17, presso la sala lettura della Biblioteca regionale universitaria “G. Longo” di Messina, la presentazione della silloge poetica “Piccole pietre” di Mario Falcone, La Feluca Edizioni, settembre 2023. Si tratta del suo esordio nella poesia.

L’iniziativa culturale si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione della direttrice, l’avvocata Tommasa Siragusa, che fungerà poi da coordinatrice. A seguire interverrà Marietta Salvo, ricercatrice UniMe di Geografia politica ed economica e di Sociologia Ambiente Territorio. Sarà presente l’autore. Nel corso della manifestazione saranno rese letture drammatizzate a cura di Marietta Salvo, Mario Falcone e Tommasa Siragusa.

Si legge nella presentazione del libro a cura della Biblioteca: “Parafrasando il titolo, l’esistenza umana per l’autore è scandita dalle “piccole pietre” che segnano il percorso vitale e risultano necessarie per costruire le strade. Forse, ciascuno di noi è solo piccole pietre per ogni altro essere, ma significanti. In ogni caso il poeta si fa autore-spettatore della propria vita con evidente distacco e anela alla redenzione, come

ritorno alla pace interiore e alla serenità, da rivendicare con forza. Il focus è sui legami familiari, amorosi e amicali… id est sull’amore nelle varie sfaccettature. E se la vita umana è riportata quale fosse un giro di giostra, fondamentale appare la ricerca dell’autenticità.



Mario Falcone, scrittore e sceneggiatore, ha lavorato e vissuto a Roma per 42 anni per poi far ritorno in riva allo Stretto. Fra gli otto romanzi editi, si cita “Alba nera” del 2008, Fazi Editore, pubblicato in Francia.

Ha firmato per la Rai e Mediaset fiction televisive di successo, tra le quali: Padre Pio, De Gasperi, Enzo Ferrari, Rino Gaetano, La guerra è finita, Einstein, Francesco.

Docente di sceneggiatura e scrittura creativa, è poeta esordiente alla sua prima raccolta.

Tanti i riconoscimenti conseguiti nel ventennio 2000/2020.

Post dell’evento saranno presenti sulle pagine social della Biblioteca:





Chi non potrà prendere parte all’iniziativa in presenza, potrà scrivere sui social commenti e domande da rivolgere all’autore.

Articoli correlati