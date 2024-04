Martedì i funerali di Vincenzo Franchina a Sinagra

La salma arriverà nella mattinata dello stesso giorno. Sposato e e neo papà, è morto nella strage sul lavoro di Suviana

SINAGRA – La salma arriverà martedì 16 aprile nella “sua” Sinagra. Di mattina nella chiesa madre, dalle 9, e alle 16 saranno celebrati i funerali di Vincenzo Franchina, vittima di un incidente sul lavoro nell’esplosione nel Bolognese. Si tratta della strage di Suviana in cui sono morti sette lavoratori, nella centrale di Bargi.

Vincenzo Franchina si era sposato nel 2022, aveva un figlio di tre mesi, ed era nato il 12 maggio del 1988. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 36 anni. Era un elettricista industriale.

Nei giorni scorsi il cordoglio e il lutto cittadino, a Sinagra, con questo commento: “L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza sono vicine al dolore della famiglia Franchina. Vincenzo, giovane sinagrese, viveva da qualche anno nel nord Italia per lavoro assieme alla moglie e al figlio di appena tre mesi. È una tragedia che sconvolge nel profondo la nostra comunità e lascia in ognuno di noi tristezza e un grande vuoto. Vincenzo lo vogliamo ricordare così, come nella foto, con un sorriso schivo ma sempre presente sulle sue labbra. Mai una parola fuori posto o di troppo. Un ragazzo, come tutta la famiglia, di grande dignità”.

