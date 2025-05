Massa S. Giorgio. Trekking tra i rifiuti abbandonati

Luoghi di incantevole bellezza naturalistica deturpati dagli incivili. E' una brutta storia che deve finire

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Zona di Massa San Giorgio, più che percorso di trekking e’ l’ennesima discarica a celo aperto !! Natura deturpata.”

Le foto che ci sono state inviate mostrano una situazione a dir poco desolante. Un’area naturalistica suggestiva, percorsa in trekking da un gruppo di appasionati, sfigurata dall’abbandono di rifiuti di ogni genere. Vestiti usati, vecchie suppellettili, residui di ristrutturazioni edilizie, pneumatici, costellano un percorso che incanta per la sua bellezza.

L’assalto degli incivili ai nostri luoghi più belli non può essere più tollerato. Bisogna mettere in atto sistemi di controllo più efficaci. Peraltro, a parte il beneficio di salute e di benessere che ne possiamo ricavare come messinesi, le colline dei nostri Peloritani, se adeguatamente tutelate e valorizzate, potrebbero diventare una tappa importante di quel turismo alternativo ed esperienziale che sta conoscendo significativi ritmi di crescita. Se, però, episodi come quello denunciato dalla segnalazione inviata al nostro numero WhatsApp si ripetono, lo sconforto rischia di oscurare ogni speranza.