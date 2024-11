Massa San Giorgio, la commemorazione dei caduti

Si è rinovata la tradizione nel ricordo di I e II guerra mondiale

MESSINA – Al villaggio di Massa San Giorgio si è rinovata la tradizione nel ricordo dei caduti di I e II guerra mondiale. Il tutto presso il monumento a loro dedicato. Una manifestazione voluta dalla VI Municipalità, con presidente Francesco Pagano.

Hanno partecipato il consigliere Domenico Fornaro, il presidente della neonata associazione “Borgo Massa San Nicola” Angelo Pirrone. E ancora: il comandante della stazione Carabinieri di Castanea Giovanni Di Stefano, i carabinieri scelti Ivan Raineri e Davide Grasso, il sergente Roberto Vaccalluzzo con il graduato aiutante Davide Previti del VI° Reparto Comando e supporti tattici brigata Aosta, il Tenente Colonnello Letterio Sciliberto dell’associazione “Nastro Azzurro”, l’avvocato della presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppe Balzano, il prete della comunità Don Giuseppe Giunti e l’insegnante Caterina Cantante dell’I.C. Saponara insieme ai bambini e ragazzi accompagnati da genitori.

La cerimonia ha avuto inizio con la collocazione del tricolore da parte del graduato aiutante Davide Previti, seguita dagli onori musicati dal trombettiere sergente Roberto Vaccalluzzo della Brigata

Aosta. In particolare, c’è stata la tradizionale deposizione della corona d’alloro per mano del tenente Letterio Sciliberto e del Presidente della Sesta circoscrizione Francesco Pagano, con il suono del silenzio eseguito dal trombettiere.

L’evento è stato accompagnato dalla benedizione di Padre Giunti e nel corso della celebrazione è stata,

inoltre, data lettura della preghiera del soldato, per voce del militare Davide Previti.

A seguire, dopo aver celebrato gli onori ai caduti con il ricordo dei nomi c’è stato l’intervento dell’avvocato dei ministri Giuseppe Balzano e del tenente colonnello Letterio Sciliberto, la cerimonia si è conclusa con la messa officiata nella chiesa di San Giorgio Martire di Massa San Giorgio.

“Ieri, nel nostro piccolo, abbiamo ricordato tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la nostra Italia, con la semplicità e la viva partecipazione che contraddistingue gli abitanti di questo Borgo; caratteristiche visibilmente apprezzate dalle autorità civili e militari presenti. Ci auguriamo che le nuove generazioni siano sempre più coinvolte”, ha affermato Angelo Pirrone.