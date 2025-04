Mastandrea a Messina: “Racconto l’amore come riparo dalla sofferenza”

L'attore ha presentato "Nonostante", secondo film da regista, al Lux. Sala piena e pubblico contento della visione

MESSINA – “Il film è nato dalla voglia di raccontare come ci si innamorava quando eravamo pischelli, piccoli. Poi la cifra stilistica di Nonostante è venuta piano piano. Il tutto nel luogo assurdo in cui è ambientata la storia”. Senza perdere la sua proverbiale ironia, Valerio Mastandrea ha introdotto ieri “Nonostante” al pubblico del Lux di Messina. Una sala piena per il suo secondo film da regista, dopo “Ride”, e che lo vede anche protagonista, affiancato da Dolores Fonzi.

In quello che è ormai un gioiello della programmazione cinematografica di qualità, curata da Francesco Torre, l’attore quattro volte premiato con il David di Donatello ha preferito non svelare troppo della trama. A dialogare con lui lo stesso Torre (“Un linguaggio visivo volutamente semplice e spiazzante per rappresentare un non luogo, con un tocco internazionale”) e il presidente del Cineforum Orione Nino Genovese. Riaccese le luci in sala, dopo la visione, il pubblico ha mostrato di gradire il film.

“Incontrare l’amore per provare a opporsi alla sofferenza”

Per Mastandrea, “raccontare una storia d’amore è forse più difficile che viverne una. Per questo ci serviva uno spartito semplicissimo, molto classico, come le feste di quando avevamo tredici anni. Uno spartito suonato però in un mondo quasi astratto, dove la condizione dei nostri personaggi senza nome è metafora dei momenti della vita in cui stare fermi, immobili, rischia di diventare una forma di difesa dagli urti della vita. I nostri ‘Nonostante’ sono questi, un avverbio che si fa sostantivo, un popolo di persone che solo quando incontra l’amore prova a opporsi alla sofferenza”.

Presentato nella sezione “Orizzonti” di Venezia, “Nonostante” è sempre in cartellone al “Lux” di Messina. Fanno parte del cast Lino Musella, Giorgio Montanini, Laura Morante, Justin Alexander Korovkin, Barbara Ronchi e Luca Lionello. La sceneggiatura è di Enrico Audenino e Mastandrea. Quest’ultimo anche produttore assieme a Valeria Golino, tra gli altri.

“Nonostante” è prodotto da HT Film, Damocle, Tenderstories con Rai Cinema e distribuito da Bim Distribuzione.

Nella foto l’attore a Messina con Francesco Torre e Angela Paratore, del Direttivo del Cineforum Orione.

