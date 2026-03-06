Match point Messina Futsal, contro Piazza Armerina può arrivare la promozione

Al PalaLaganà penultima di stagione regolare e ultimo impegno casalingo contro la seconda. C'è un incastro di risultati che porterebbe alla A2 Élitè con una giornata d'anticipo

MESSINA – È scattato il conto alla rovescia in vista della partita Messina Futsal-Gear Piazza Armerina, valida per la 17ª e penultima giornata, che potrebbe decidere la vittoria del girone D del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, si troveranno di fronte domani (sabato 7 marzo, ndr) la capolista peloritana ed una delle due inseguitrici, il Marsala 2012 sarà impegnato, invece, in casa del Eur, divise da due punti in graduatoria. L’esito di questo match avrà, quindi, una grande rilevanza nella corsa all’agognato primo posto. Tra i giallorossi, mancherà lo squalificato capitano Nanni Piccolo.

“Volevamo qualificarci alla Final Four di Coppa Italia e ci siamo riusciti, ora ci tocca la sfida più importante della stagione e lotteremo fino al termine per centrare l’obiettivo più prestigioso – ha dichiarato, in settimana, l’argentino Juan Cruz Caropi, autore, quest’anno, di ben 29 gol -. Contro la Gear Piazza Armerina sarà un’altra “finale”, siamo molto carichi, vogliamo dare un’immensa gioia alla società e ai tifosi. Vediamo cosa succede, ma di certo noi diremo la nostra su ogni pallone”. L’incontro, che inizierà alle ore 18, verrà arbitrato dai signori Alessandro Elia di Pisa e Mirel Iordache di Vasto (cronometrista Emanuele Nazareno Di Gregorio di Catania).

Programma e classifica girone D

Programma 17^ giornata Serie A2 (girone D): Blingink Soverato-Roma 3Z History; Eur-Marsala 2012; Junior Domitia-Mazara 2020; Messina Futsal-Gear Piazza Armerina; Regalbuto-Città di Acri.

Classifica: Messina Futsal 32; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 30; Mazara 2020 e Eur 26; Blingink Soverato 22; Regalbuto 20; Roma 3Z History 18; Città di Acri 11; Junior Domitia 10.

