Messina. Armi e droga in casa, doppio arresto per un 41enne

Il test del Dna inchioda Riccardo Marotta alla droga e armi trovate 2 anni fa. Quando la Polizia lo arresta trova altre armi

Ha 42 anni e diversi precedenti alle spalle Riccardo Marotta, in carcere dopo la perquisizione nel suo appartamento, che ha rivelato la presenza di armi e droga. La Polizia era tornata a bussare alla sua porta, qualche giorno fa, dopo che i risultati del test del Dna hanno provato che erano sue le tracce sulle armi e la droga sequestrate due anni prima.

L’arresto due anni dopo

Nel 2024 infatti gli agenti avevano trovato nella cantina di un edificio una pistola calibro 22 senza matricola, 100 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish, rimasti senza “padrone”. Due anni dopo il test scientifici hanno portato a Marotta e per lui è scattato il provvedimento di arresto in carcere.

Altre armi e droga in casa

Quando gli agenti si sono presentati per portarlo in carcere hanno effettuato una nuova perquisizione, scoprendo ulteriore materiale. In un borsello Marotta aveva ampolle e altri involucri contenenti qualche grammo di cocaina e marijuana, sostanza da taglio e un foglio con nomi e numeri – secondo gli investigatori una vera e propria agenda dei clienti del pusher – e le chiavi di una cantina dove, dentro un borsello, erano custodite poco meno di 100 cartucce di diversi calibri di pistola, un bossolo esploso e, in casa, una ricetrasmittente. In un’aiuola gli agenti hanno trovato infine un sacco con un’arma storica, una pistola calibro 9 munita di cartuccera, altre diverse decine di munizioni, materiale per pulire le armi, materiali per confezionare le dosi di droga da spacciare e altri grammi di stupefacente.

Tutto è stato sequestrato e Marotta, assistito dagli avvocati Giuseppe Bonavita e Salvatore Silvestro, è ora indagato per detenzione di armi e spaccio di droga.