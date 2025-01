Mattarella a Messina, occhio ai divieti: il cordolo al Teatro sarà rimosso (per poco)

I provvedimenti presi per sosta e transito dalla sera di martedì 21 alle 13 di mercoledì 22 gennaio per l'arrivo del Presidente della Repubblica

MESSINA – Messina si prepara all’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che mercoledì 22 gennaio alle 11 sarà al Teatro Vittorio Emanuele per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico universitario. Il dipartimento mobilità con l’ordinanza 65 del 17 gennaio ha ritenuto di dover adottare alcuni provvedimenti viabili per agevolare il regolare svolgimento della manifestazione.

I divieti di sosta

Dalle 22 di giorno martedì 21 e fino alle 13 di mercoledì 22 gennaio vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati di via Argentieri e via Gasparro, nei tratti compresi tra via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone, e nelle vie Pozzoleone, Casalaina e Aspa. Non si potrà parcheggiare nemmeno nel tratto di via Argentieri davanti a Palazzo Zanca e in entrambi i lati della complanare di via San Camillo, oltre che nella carreggiata est di via Garibaldi tra largo Minutoli e viale Boccetta, dove saranno fermate le autovetture delle autorità.

I divieti di transito

Dalle 8.30 alle 13 di mercoledì 22 gennaio, inoltre, sarà istituito il divieto di transito in via Argentieri e via Gasparro, nei tratti compresi tra via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone, nella stessa via Pozzoleone, in via Casalaina, in via Aspa, in via Argentieri davanti a Palazzo Zanca e nella già citata complanare, lato sud, di via San Camillo.

Il cordolo

Infine sarà rimosso e subito ripristinato a fine evento il cordolo che delimita la pista ciclabile e la corsia riservata ai mezzi pubblici nel tratto “di Corso Cavour antistante il Teatro Vittorio Emanuele”.