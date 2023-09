Matteo e Leonardo Mutti convocati in Nazionale, Rech punta alla presidenza federale - Tempostretto

Non è ancora iniziata ufficialmente la stagione della Top Spin Messina che i suoi tesserati sono già attivi

La Top Spin Messina farà il suo esordio stagionale in Champions League il 22 settembre in Repubblica Ceca, mentre la prima di campionato è fissata in data 30 settembre in trasferta contro Norbello. Ma i tesserati della formazione del presidente Quartuccio sono già impegnati in diverse attività in questo settembre.

In primis i due fratelli Matteo e Leonardo Mutti che sono stati convocati nella Nazionale Italiana Assoluta Maschile per i Campionati Europei a squadre. Questi sono in programma a Malmö, in Svezia, e li vedranno protagonisti dall’8 al 17 settembre. Leonardo è il campione italiano in carica e numero uno del ranking, mentre il fratello più giovane Matteo, sempre nella classifica italiana aggiornata all’1 luglio 2023, risulta il numero due.

Sempre tesserato con la Top Spin Messina Marco Rech Daldosso ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione, dopo oltre vent’anni di carriera ha deciso infatti di “appendere” la racchetta al chiodo al termine dell’annata 2023/24, ma non cesserà il suo impegno in favore dello sport che ama in quanto si candida alla presidenza della Federazione Italiana Tennistavolo. “Ho scelto di lanciarmi in quest’avventura – spiega Daldosso – perché il tennistavolo è la mia vita e mi ha insegnato valori quali rispetto, perseveranza e coraggio. Impegnarmi nel tentativo di cambiare la situazione attuale riportando al centro il tennistavolo giocato è l’unico modo per provare a ridare quanto ricevuto in questi anni”.

Marco Rech Daldosso: “Ripartiamo dal tennistavolo”

Marco Rech Daldosso, nato a Remedello (Brescia) il 21 Settembre 1992 ha come obiettivo quello di ripartire dal tennistavolo appunto, sancendo una separazione netta tra lo sport giocato e la politica. Marco, forte della sua lunga esperienza “di campo”, si propone infatti di portare una ventata d’aria fresca nei corridoi federali, a partire dal suo programma elettorale: un progetto condiviso, una visione a lungo termine che guarda oltre agli interessi di parte e che si articola in tredici punti chiave. Dalla trasparenza tra Consiglio federale e club, alla revisione e semplificazione dei regolamenti e dell’organizzazione di tornei e campionati, fino alla valorizzazione delle risorse umane, economiche e strutturali passando per una migliore promozione e comunicazione della disciplina a livello nazionale. Senza dimenticare lo sviluppo del settore paralimpico, delle squadre nazionali e del rapporto con i corpi sportivi delle Forze Armate.

“Si tratta di obiettivi raggiungibili a medio termine, ma con una visione che guarda al lungo periodo – spiega Rech Daldosso – e non proclami tanto altisonanti quanto impraticabili. La concretezza, la validità dei contenuti e il forte desiderio di voler cambiare le cose saranno i principi che tracceranno la strada da percorrere. In questo anno che ci separa dalle elezioni inoltre il nostro programma elettorale è aperto ad aggiunte, consigli e suggerimenti, che raccoglierò dai tanti confronti con le componenti del movimento che incontreremo da qui al voto”.

