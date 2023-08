Per la Top Spin Messina l’Apuania Carrara alla prima in casa - Tempostretto

La formazione peloritana che milita in Serie A1 maschile di tennistavolo inizierà il campionato in trasferta contro Norbello. La settimana successiva scontro coi toscani

MESSINA – Il calendario della Serie A1 di tennistavolo mette già alla seconda giornata di fronte le due squadre che negli ultimi anni si sono divisi i titoli nazionali. Saranno in tutto 12 le giornate, andata e ritorno, che vedranno le formazioni sfidarsi fino ad aprile prima della fase playoff che assegnerà il titolo nazionale. A metà stagione invece conterà il piazzamento, dopo il girone di andata, per determinare le quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia.

Il dettaglio del prossimo campionato

Il calendario dei messinesi inizierà contro Norbello in trasferta il 30 settembre, ritorno il 12 gennaio 2024, poi la Top Spin Messina giocherà due partite in casa la prima contro l’Apuania Carrara, storica rivale, il 6 ottobre e la seconda contro la Marcozzi Cagliari il 20 ottobre, ritorni in trasferta programmati rispettivamente il 20 gennaio e il 6 marzo. Per i ragazzi allenati da Wang Hong Liang poi due trasferta contro Sant’Espedito Napoli e Il Circolo Prato il 5 e 11 novembre, che saranno match casalinghi ad aprile 2024. Ultima giornata contro la Bagnolese l’1 dicembre in casa, che diventerà ultima di stagione regolare il 21 aprile in trasferta.

Il roster della Top Spin Messina

Attualmente il roster dei messinesi è composto dai confermati Marco Rech Daldosso, Matteo Mutti e il fratello Leonardo, anche se quest’ultimo giocherà all’estero potrà disputare quando non impegnato delle partite con i messinesi. Gradito ritorno annunciato a maggio di Antonino Amato, che è stato tra gli autori del primo scudetto della Top Spin, la formazione del presidente Quartuccio punterà su Nyagol Stoyanov quale giocatore di esperienza, con doppio passaporto italiano e bulgaro, infine ingaggiato il giovane Tommaso Maria Giovannetti, classe 2003 il più piccolo della squadra. Come già negli anni passati la formazione peloritana punta sui pongisti italiani. Quest’anno, considerando anche Stoyanov e in attesa di ulteriori novità, sono sei su sei gli azzurri in rosa.

