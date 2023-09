Top Spin Messina, svelato il calendario della Champions League - Tempostretto

La formazione peloritana aprirà ufficialmente la propria stagione in Repubblica Ceca con il girone dal 22 al 24 settembre

MESSINA – A fine luglio la Top Spin Messina, unica squadra maschile italiana iscritta alla prossima Champions League, aveva scoperto il proprio girone e le avversarie del primo turno della massima competizione continentale. Adesso gli atleti allenati da Wang Hong Liang hanno anche le date da segnare in calendario.

Il girone C avrà luogo in Repubblica Ceca dal 22 al 24 settembre, la Top Spin Messina esordirà nel match serale, ore 18, venerdì 22 settembre contro il Panaceo Stockerau (Austria), mentre il giorno successivo nel match diurno, ore 13:30, sfiderà la Odorheiu Secuiesc (Romania). La sfida nella domenica conclusiva, contro la società ospitante Hb Ostrov (Repubblica Ceca), è fissata nuovamente nell’orario serale.

Passaggio del turno e precedenti

Ricordiamo che per passare il turno bisognerà terminare al primo posto nel girone, altrimenti si finirà direttamente alla fase due dell’Europe Cup. Come successe alla Top Spin nella passata stagione, nell’immagine in evidenza infatti i peloritani hanno poi ospitato il girone di Europe Cup al PalaRescifina.

Riguardo gli avversari la Top Spin Messina ritrova l’Ostrov che aveva già affrontato scorso anno nel girone di Champions League, i messinesi furono sconfitti in rimonta per 2-3. E c’è un precedente anche contro il Panaceo Stockerau nel successivo girone di Europe Cup prima partita al PalaRescifina che vide Mutti e compagni rimontare e imporsi per 3-2.

Articoli correlati