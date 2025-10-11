 Maurolico, i "ragazzi" della IV C di nuovo insieme

Maurolico, i “ragazzi” della IV C di nuovo insieme

Redazione

Maurolico, i “ragazzi” della IV C di nuovo insieme

sabato 11 Ottobre 2025 - 16:50

Rimpatriata per gli ex liceali a Messina. 50 anni fa il loro primo giorno di scuola

MESSINA – La gioia di ritrovarsi intatta a distanza di mezzo secolo. I ragazzi che nell’ottobre del ’75, con timore e curiosità, hanno varcato la soglia del liceo “Maurolico” si sono dati appuntamento nella classe che li aveva accolti. “Questa volta senza apprensione, ma con una sottile vena di nostalgia e la coscienza di aver vissuto tra quei banchi un’esperienza indimenticabile, che ha segnato il destino e guidato le scelte di tutti”, tengono a sottolineare.

I "ragazzi" della V C di nuovo insieme 50 anni dopo il diploma

“In quella scuola maestra di vita è stato bello rinnovare il patto di amicizia e complicità che per 50 meravigliosi anni ha legato le ragazze e i ragazzi del IV ginnasio C, anche quelli che non hanno potuto partecipare all’incontro. Al loro fianco Liliana Barbera, l’amata professoressa di Latino e Greco, sempre accompagnata dalla devozione dei suoi allievi. All’appello hanno risposto presente: Viviana Currò, Rosamaria Battaglia, Rossella Del Duce, Maria Rita Morgana, Gabriella Mobilia, Maria Concetta Giardina, Salvatore Galizia, Liliana Barbera, Giorgio Quartuccio, Bruno Sagone, Piero Poguisch, Giuseppe Ruggeri, Nino Arena, Carmelo Sigillo e Olivio Lisciotto”.

La festa si è conclusa con una gustosa cena in un ristorante in attesa del prossimo appuntamento tra tutti i ragazzi della IV C.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Il futuro delle imprese e la “trasformazione digitale” nell’incontro con IRSAP a Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED