Maurolico, i “ragazzi” della IV C di nuovo insieme

Rimpatriata per gli ex liceali a Messina. 50 anni fa il loro primo giorno di scuola

MESSINA – La gioia di ritrovarsi intatta a distanza di mezzo secolo. I ragazzi che nell’ottobre del ’75, con timore e curiosità, hanno varcato la soglia del liceo “Maurolico” si sono dati appuntamento nella classe che li aveva accolti. “Questa volta senza apprensione, ma con una sottile vena di nostalgia e la coscienza di aver vissuto tra quei banchi un’esperienza indimenticabile, che ha segnato il destino e guidato le scelte di tutti”, tengono a sottolineare.

“In quella scuola maestra di vita è stato bello rinnovare il patto di amicizia e complicità che per 50 meravigliosi anni ha legato le ragazze e i ragazzi del IV ginnasio C, anche quelli che non hanno potuto partecipare all’incontro. Al loro fianco Liliana Barbera, l’amata professoressa di Latino e Greco, sempre accompagnata dalla devozione dei suoi allievi. All’appello hanno risposto presente: Viviana Currò, Rosamaria Battaglia, Rossella Del Duce, Maria Rita Morgana, Gabriella Mobilia, Maria Concetta Giardina, Salvatore Galizia, Liliana Barbera, Giorgio Quartuccio, Bruno Sagone, Piero Poguisch, Giuseppe Ruggeri, Nino Arena, Carmelo Sigillo e Olivio Lisciotto”.

La festa si è conclusa con una gustosa cena in un ristorante in attesa del prossimo appuntamento tra tutti i ragazzi della IV C.